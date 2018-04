Dokters slaan alarm over “epidemie” van vleesetende zweren: “Een mysterie”

De inwoners van de Australische staat Victoria maken zich grote zorgen om een vleesetende bacterie, die kan leiden tot invaliditeit. Artsen staan evenwel voor een raadsel, want ze weten voorlopig niet hoe ze de verspreiding van de bacterie kunnen stoppen.

De Buruli-zweer is een huidziekte die doorgaans voorkomt in Afrika. Maar sinds vier jaar maakt de bacterie ook opgang in Australië. Afgelopen jaar werd er in de staat Victoria zelfs een record van 275 nieuwe infecties opgemeten, een toename van 51 procent tegenover 2016.

Voorlopig is het onduidelijk hoe de ziekte zicht in het nochtans matige klimaat van Victoria heeft kunnen verspreiden, zegt dokter Daniel O’Brien, expert infectieziekten aan de Universiteit van Melbourne. “Maar ze komt alleszins steeds vaker en in steeds ernstiger vorm voor in onze regio”, zegt hij.

Geld nodig voor onderzoek

In het Medical Journal of Australia hebben dokters de overheid intussen om meer middelen gevraagd om onderzoek te voeren naar de ziekte en de oorzaken ervan. “Niemand weet hoe deze epidemie zich ontwikkelt en wat er aan het gebeuren”, zegt O’Brien. “We kunnen echter enkel aanwijzingen geven en geen advies. Het is een mysterie. Sommige theorieën wijzen naar factoren als regenval, bodemtype en wilde dieren. Maar helaas hebben we geen tijd om stil te zitten en zo lang na te denken. De epidemie heeft namelijk angstvallige proporties bereikt.”

De zweren zijn trouwens moeilijk te behandelen en patiënten moeten doorgaans door een herstelperiode van zes tot twaalf maanden. Heel wat slachtoffers moeten bovendien plastische chirurgie krijgen, om de wonde te herstellen.

Foto: wikimedia commons

Wat zijn de symptomen van een Buruli-zweer?

- De Buruli-zweer is een huidziekte, veroorzaakt door de Mycobacterium ulcerans-bacterie

- Het gif van de bacterie vernietigt huidcellen, kleine bloedcellen en vet onder de huid, wat leidt tot zweren en huidverlies

- Zonder behandeling worden de zweren na verloop van tijd groter. Dat kan leiden tot invaliditeit

- De bacterie tast doorgaans je ledematen aan, al kunnen ze ook op je gezicht en lichaam voorkomen

- Artsen weten niet hoe de ziekte overgebracht wordt, maar ze vermoeden dat mensen onder meer via de bodem besmekt kunnen raken

- Er gaan ook theorieën de ronde dat de ziekte via muggen kan overgedragen worden