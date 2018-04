POLL. Vóór afgelopen weekend was Club Brugge niet langer uw titelfavoriet, gelooft u nu in Anderlecht?

Play-Off 1 is een rollercoaster. Topteams verliezen ineens meermaals op rij, kansen wisselen en de druk neemt toe. Het beste bewijs: nadat AA Gent de nacompetitie begon met een zes op zes tegen Anderlecht én leider Club Brugge, zag u de Buffalo’s ineens als nieuwe titelfavoriet. Net voor blauw-zwart. Maar één week later liggen de kaarten weer anders: Club Brugge heeft nog eens verloren en voelt de hete adem van Anderlecht in de nek, terwijl AA Gent van zijn pluimen liet bij Standard. Hoe liggen de kansen nu?