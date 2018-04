Celstraf geëist tegen agent die racistische foto verspreidde van Jinnih Beels

Mechelen - Het openbaar ministerie heeft maandag zes maanden cel gevorderd tegen Bert V.L., een 37-jarige inspecteur van de politiezone Mechelen-Willebroek, voor het verspreiden van racisme.

V.L. had in februari vorig jaar een fotocollage verspreid waarop toenmalig hoofd diversiteit van de Mechelse politie Jinnih Beels was afgebeeld samen met de tekst ‘En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat me niet aan’.

Het parket noemde de feiten zeer ernstig. “Deze foto met die tekst zet aan tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met getaande huid”, klonk het.

Bert V.L. werd door de korpsleiding voorlopig geschorst toen de feiten aan het licht kwamen. Hij meent dat hij collega’s wilde sensibiliseren en dat het om humor ging.

