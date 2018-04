Wetenschapper ergert zich dood aan nieuwste K3-show: “Dit zadelt duizenden kinderen op met een verkeerd beeld”

Duizenden kinderen die naar de nieuwe K3-show ‘Mottige Mot’ gaan kijken, zullen buiten stappen met een verkeerd beeld van de “nachtvlinder”. Dat vreest tenminste Bart Van Camp, die zich gespecialiseerd heeft in de diertjes. Hij heeft daarom een boze mail gestuurd naar Studio 100. “Motten zijn niet mottig en het zijn zeker geen griezels.”

Hij heeft de show voor alle duidelijkheid nog niet zelf gezien. Maar de aankondiging alleen al volstond om hem de gordijnen in te jagen. Bart Van Camp, landschapsdeskundige bij het Agentschap voor Natuur en Bos én nachtvlinderexpert, gruwelt van de titel van de nieuwe K3-show. In de show, die vorige maand in première ging, bevriest het personage de Mottige Mot vlinders om zo de macht over te nemen in Vlinderland.

“Studio 100 zadelt op die manier duizenden kinderen op met het idee dat nachtvlinders enge diertjes zijn”, zegt Van Camp. “Want zo wordt de Mottige Mot echt wel voorgesteld in de show. Ik zag zelfs dat VTM al een nieuwsitem maakte over ouders die klagen dat hun kleine kindjes bang zijn van de mot in de show, omdat het dier er zo verschrikkelijk uitziet. Zo zouden er zelfs nachtmerries aan over houden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. We moeten de natuur en alles wat daar deel van uitmaakt, koesteren.”

Mottenvanger Bart Van Camp Foto: rr

“Het is lang geleden dat ik zo’n stemmingmakerij zag”, zegt Van Camp nog. “Ik dacht dat de meesten onder ons ondertussen wel beseffen dat er niets slechts en niet goeds bestaat in de natuur rondom ons. Dat alles zijn nut heeft in de natuur. Ook al vinden we niet alle dieren even leuk en prettig. Beseffen ze bij Studio 100 dan niet dat een hele generatie kinderen weeral met een compleet fout beeld wordt opgezadeld? Als een leraar biologie zulke onzin verkocht in de klas, werd hij allicht ontslagen.”

Gaatjes in de kleren

Er zijn ongeveer 2.500 soorten nachtvlinders of motten, weet Van Camp die al jaren onderzoek voert naar de diersoort. “Die zijn niet allemaal even mooi. Maar gevaarlijk zijn ze zeker niet. En agressief nog veel minder. Slechts twee soorten in ons land kunnen vervelend zijn. De processierups, die later een nachtvlinder wordt, verliest haar haartjes en die irritaties veroorzaken bij de mens. En daarnaast zijn er nog de alombekende motten die in onze kleerkast kruipen en daar gaatjes maken in onze kleren. Maar griezels zijn het dus zeker niet.”

En dus stuurde Bart Van Camp een mail naar Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100. “Daarin heb ik mijn bezorgdheid geuit en zelfs gevraagd of ik in hun tuin mijn ‘nachtvlinderval’ mag opstellen op een zomernacht. De volgende ochtend bij zonsopgang doe ik de wetenschappelijke vaststellingen. Het is altijd mooi om te zien wat er in de val zit, op een warme zomernacht vang ik soms meer dan 100 verschillende soorten”.

Foto: Bart Van Camp

Op zijn website mottenvanger.be staat een lijst met tientallen BV’s bij wie Van Camp al motten ging spotten. Onder meer bij Bart De Wever, Herman Van Rompuy en weervrouw Sabine Hagedoren. Maar Studio 100, Gert Verhulst of Hans Bourlon hebben voorlopig nog niet gereageerd op de mail van Camp. Wel hebben ze bij Studio 100 al laten weten dat kinderen in ieder geval niet bang moeten zijn van de Mottige Mot. “Een show van K3 wordt altijd gemaakt voor een breed publiek. Met muziek en een beetje spanning. We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de ‘Mottige Mot’, maar net heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen”, klinkt het.

De Mottige Mot mag dus ook bij de volgende voorstellingen gewoon mee op het podium, zegt Studio 100. Tot ergernis van nachtvlindervanger Bart Van Camp. Al laat Studio 100 wel nog weten dat ze geen enkel dier, dus ook geen motten, willen stigmatiseren.