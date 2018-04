VIDEO. Personeel Broeders van Liefde voert actie tegen toenemende agressie en geweld

Sint-Lambrechts-Woluwe - Een vijftigtal personeelsleden van de instellingen van de Broeders van Liefde over heel Vlaanderen en Brussel heeft maandagvoormiddag in het Koninklijk Instituut Woluwe actie gevoerd voor meer middelen en meer personeel. Dat personeelstekort werkt het toenemende aantal gevallen van agressie en geweld in de hand.

“Het personeel beseft heel goed dat omgaan met moeilijk en zelfs grensoverschrijdend gedrag tot hun opdracht behoort”, zegt vakbondssecretaris Piet Van de Walle. “Maar met de omkadering van vandaag kan er gewoon niet worden gewerkt zoals het hoort. Er is nood aan meer begeleiders, kleinere klassen en leefgroepen, en aangepaste infrastructuur.” LBC-NVK gaat ervan uit dat de personeelsacties bij de Broeders van Liefde niet langer genegeerd kunnen worden door de Vlaamse regering. In het andere geval zullen vanaf 7 mei ook stakingsacties worden overwogen.