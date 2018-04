Man gaat door het lint in rechtbank en neemt wapen van agenten af, zoontje (9) spoorloos

Kortrijk - Een agente is in de rechtbank van Kortrijk ontsnapt aan de dood. Tijdens een zitting op het kabinet van de jeugdrechter ging een vader door het lint. Hij ontfutselde een vuurwapen van een aanwezige agent, zette het wapen op de nek van een andere agente en haalde de trekker over. Gelukkig was het wapen niet schietklaar. De agente werd in shock afgevoerd. Haar collega raakte lichtgewond. Het zoontje van de man uit Kerkhove bij het West-Vlaamse Avelgem zag alles gebeuren en is spoorloos.

In het kabinet van de jeugdrechter werd beslist over het hoederecht over de negenjarige jongen. Tijdens de zitting ging de vader van het kind plotseling volledig door het lint toen duidelijk werd dat zijn kind geplaats zou worden. Hij viel de agenten aan en slaagde erin het vuurwapen van een agent af te nemen. Volgens getuigen zou hij het wapen daarna tegen de nek van zijn vrouwelijke collega hebben gezet en ook de trekker hebben overgehaald. Gelukkig was het wapen niet schietklaar. De agente werd in shock afgevoerd. Ook haar collega raakte lichtgewond.

Meteen na de feiten haastten goed tien agenten zich naar de rechtbank. De dader kon snel overmeesterd worden en werd meteen meegenomen voor verhoor. Het zoontje zag alles gebeuren en liep na de feiten weg. Hij is nog steeds spoorloos.