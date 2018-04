Problemen met elektronisch betalen

Het netwerk van Worldline, het bedrijf dat in opdracht van banken het geautomatiseerde betalingsverkeer regelt, was maandagochtend van 0.15 tot 4.30 uur niet beschikbaar door een aangekondigde ‘technische interventie’. Er werd een upgrade van het elektronische betaalsysteem uitgevoerd. Elektronische betalingen met Bancontact en met internationale kaarten (Maestro, Mastercard, VISA, JCB, UPI, Diners en American Express) waren op dat moment niet mogelijk, net als geld afhalen aan geldautomaten .

Maar de onderbreking duurde langer dan gepland, zodat er ook maandagochtend nog heel wat problemen waren. Financiële instellingen kregen heel wat telefoontjes van klanten die er niet in slaagden om betalingen te doen of geld af te halen.

Bij Wordline is momenteel niemand bereikbaar voor commentaar.

Extra vervelend natuurlijk als je op reis bent! Tussen 00u15 en 4u30 was er een aangekondigde onderbreking van de systemen bij Atos Wordline. Maar de heropstart is vooralsnog jammer genoeg niet gelukt. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld om het probleem asap op te lossen!