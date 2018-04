Russische onderzoeksjournalist sterft na verdachte val

Een onderzoeksjournalist die berichtte over de praktijken van Russische huurlingen in Syrië, is om het leven gekomen. Volgens de politie ging het om een zelfdoding, collega’s en vrienden van de man betwisten dat.

Maxime Borodin (32) stierf vanochtend in een Russisch ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep toen hij op 12 april van een balkon viel. Volgen de lokale politiediensten ging het om een zelfdoding. Borodin viel van de vijfde verdieping, vanop het balkon van zijn eigen appartement in Jekaterinenburg. De politie benadrukte dat de deur van het appartement langs de binnenkant op slot was en dat er geen tekens waren van inbraak of geweld. “Het is weinig waarschijnlijk dat dit een criminele daad is”, besloot de politiewoordvoerder.

Maar vrienden en collega’s van de journalist twijfelen sterk aan die denkpiste. Vladimir Bashkov, een goede vriend van Borodin, schreef in een Facebook-post dat Borodin hem tijdens de avond van de val in paniek opbelde om te vertellen dat er veiligheidsdiensten rond zijn woning stonden. Even later belde Borodin nog eens om te vertellen dat het maar om een militaire oefening ging. “Ik hoorde hem daarna niet meer maar ik wachtte die avond wel tot hij iets op Facebook zou schrijven, de dag nadien vernam ik via de media dat hij in het ziekenhuis lag”, schrijft Bashkov.

Borodin berichtte voornamelijk over corruptie en misdaad voor het online nieuwsmedium Novy Den en was in maart bezig met onderzoek naar Russische huursoldaten die actief waren in Syrië. Zo ontdekte hij dat het aantal repatriëringen van menselijke lichamen naar verschillende Russische steden en dorpjes opvallend hoog was. Borodin uitte verdachtmakingen aan het adres van de Russische zakenman Jevgeni Prigozhin, een vertrouweling van president Poetin, die de huurlingen zou ronselen en betalen.

Journalisten Zonder Grenzen roept alvast op tot een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden.

#Russia|n journalist Maxim Borodin died today in Ekaterinburg after "falling" out from 5th floor in suspicious circumstances. https://t.co/cAJDErIZGU



He covered several sensitive issues in recent months.



We call for a thorough, impartial investigation into professional motive. pic.twitter.com/kklW5rFqE6 — RSF_EECA (@RSF_EECA) 15 april 2018

