Zeven doden na urenlange vechtpartij tussen gedetineerden in zwaar beveiligde gevangenis VS

Bij een urenlange vechtpartij in een zwaarbeveiligde gevangenis in de Amerikaanse staat South Carolina zijn zeven gedetineerden om het leven gekomen. Zeventien anderen raakten gewond. Intussen is de situatie onder controle, zo meldt de gevangenisdirectie zelf. Er raakten geen cipiers of agenten gewond.

De strijd onder de gedetineerden brak zondagavond kort na 19 uur (plaatselijke tijd) uit in de Lee Correctional Institution in Bishopville (South Carolina). Pas acht uur later slaagden de cipiers en ter hulp gesnelde agenten erin om de gevechten te beëindigen en de gemoederen te bedaren.

Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet bekend.

De massale vechtpartij eist wel een zware tol: zeven gedetineerden kwamen om het leven, zeventien anderen raakten gewond, aldus gevangeniswoordvoerder Jeff Taillon.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units.