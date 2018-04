Meisje (7) stikt in haar slaap, drie dagen later wordt vader dood aangetroffen na overdosis

In het Henegouwse Chimay is afgelopen donderdag een meisje van zeven dood in haar bed aangetroffen. Het kind was gestikt als gevolg van maagreflux. Zondag is de vader overleden aan de gevolgen van een overdosis, zo is maandag vernomen van het parket van Charleroi.

De hulpdiensten werden donderdag 12 april opgeroepen naar een woning in Chimay voor een meisje van zeven jaar dat levenloos in haar bed werd aangetroffen. Het kind bleek in haar slaap te zijn gestikt door maagreflux, meldt het parket.

De woning waarin het meisje leefde was erg precair. Het parket opende een onderzoek om geen enkele piste over het hoofd te zien. De ouders werden verhoord, als getuigen. Er werden ook toxicologische onderzoeken aangevraagd omdat het onduidelijk is waarom het kind niet ontwaakte tijdens het overgeven.

Zondag is de vader van het meisje dood teruggevonden. Hij is overleden aan de gevolgen van een overdosis. Het is niet duidelijk of de man de overdosis bewust nam.