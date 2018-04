Bill Gates: “We gaan onvermijdelijk richting een nieuwe financiële crisis”

Microsoft-oprichter en multimiljardair Bill Gates denkt dat een financiële crisis vergelijkbaar met die van 2008 slechts een kwestie van tijd is.

Tijdens een zogenaamde ama (‘Ask Me Anything’ of ‘Vraag me Alles’) op het populaire internetforum Reddit liet de voormalige Microsoft topman zijn licht schijnen over de vraag hoe waarschijnlijk een volgende financiële crisis volgens hem is. “Het is moeilijk te voorspellen wanneer ze er komt, maar dát ze komt is een zekerheid,” schrijft Gates.

De miljardair sprak zich weliswaar uit over de specifieke situatie in de Verenigde Staten op dit moment, maar de financiële crisis in 2008 begon ook met de Amerikaanse huizenmarkt om vervolgens over te gaan in een wereldwijde bankencrisis.

Toch optimistisch

Toch is Gates opvallend positief over de manier waarop de VS de vorige financiële crisis aanpakte. “Gelukkig kwamen we redelijk goed door die crisis.” Volgens Gates zullen ‘hindernissen’ als deze uiteindelijk wel overwonnen worden en zullen de levensomstandigheden van mensen wereldwijd verbeteren door innovatie en kapitalisme.