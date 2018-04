Uitsluiting volstaat voor speler Waasland-Beveren na rode kaart

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft geen bijkomende sanctie gevorderd tegen Joachim Van Damme. De middenvelder van Waasland-Beveren werd afgelopen weekend op de derde speeldag in Play-off 2A met rood van het veld gestuurd.

In de met 2-0 verloren thuiswedstrijd tegen OH Leuven mocht Van Damme op het uur invallen en zo zijn 150ste wedstrijd in de Jupiler Pro League vieren. Lang duurde dat feestje niet, want amper vier minuten later stuurde scheidsrechter Frederik Geldhof hem al terug van het veld. Van Damme, sinds dit jaar terug na een cocaïneschorsing, raakte bij zijn sliding het leer wel, maar gleed met gestrekt been door op de Leuvense kapitein Elliott Moore. Rood was zijn deel.

Een bijkomende sanctie moet Van Damme niet vrezen. Voor het Bondsparket volstond de uitsluiting in de 64e minuut als sanctie, daar komt geen schorsing of geldboete bovenop.