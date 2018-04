Sigarettendieven die tienduizenden euro’s buitmaakten krijgen celstraffen tot vier jaar

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft Idriz B. (44) uit Antwerpen en Hasim T. (41) veroordeeld tot respectievelijk vier en drie jaar cel voor vijf inbraken in hoofdzakelijk supermarkten. Ze maakten voor tienduizenden euro’s aan sigaretten buit.

In de nacht van 7 op 8 juni 2017 werd er in een Proxy Delhaize in Erpe-Mere ingebroken. De daders maakten een gat in het dak en drongen zo naar binnen. Ze braken twee sigarettenautomaten open. Een Volvo S60 werd in de buurt van de supermarkt opgemerkt.

Diezelfde wagen werd eveneens in de nacht van 11 op 12 juni 2017 gespot aan een supermarkt in Kapellen. Ook daar werd ingebroken langs het dak en de daders maakten voor 13.000 euro aan sigaretten buit. Ze waren kort daarvoor al binnengedrongen in een nabijgelegen appartement, waar ze een mes en een laken stalen om in de supermarkt te kunnen inbreken.

De Volvo S60 werd ook nog gebruikt bij een inbraak in een dagbladhandel in Stabroek op 14 juni 2017, waar 300 euro uit de kassa werd gestolen, en bij een inbraak in een Delhaizefiliaal nabij Luik. Ook daar werd met een hakbijl een gat in het dak gemaakt en werd voor 15.000 euro aan sigaretten buit gemaakt.

De Volvo S60 werd door Idriz B. gehuurd en Hasim T. stond in het huurcontract vermeld als bestuurder. Uit het onderzoek bleek dat ze veel contact hadden met nog drie andere mannen, wellicht mededaders. Zij konden echter niet gevat worden.

De beklaagden ontkenden de inbraken bij de dagbladhandel in Stabroek en het Delhaizefiliaal nabij Luik, maar de rechtbank vond alle feiten bewezen. Idriz B. werd al meermaals veroordeeld, Hasim T. beschikte over een blanco strafblad.