Isolatiekamer die dienst deed tijdens training van eerste man in de ruimte is gestolen in Moskou

Een isolatiekamer die moet zijn gebruikt voor de opleiding van de eerste mens in de ruimte, Joeri Gagarin, is in Moskou gestolen. De persdienst van het Museum voor de Ruimtevaart in Moskou zei maandag dat het ding is verdwenen uit een bedrijf dat een onderzoek zou instellen naar de authenticiteit.

“Het klopt dat de isolatiekamer vermist is geraakt. Hij stond tijdelijk op de lijst van het Museum. Op het ogenblik van de diefstal was hij geen eigendom van en stond hij niet in het Museum. Hij is gestolen van een restauratieworkshop in de omgeving van Strogino”, luidt het.

Volgens het Museum hebben Sovjet-kosmonauten meerdere isolatiekamers gebruikt tijdens hun opleiding. In de workshop in Strogino dienden deskundigen uit te maken of de isolatiekamer die van Gagarin was, German Titov (die op 12 april 1961 zijn reserve was voor de allereerste ruimtevlucht van een mens) en andere kosmonauten van de eerste kosmonautengroep tijdens hun opleiding, adus de persdienst.

Nadat de experts dit zouden hebben uitgeklaard was het de bedoeling de isolatiekamer te restaurereren en aan het museum aan de Prospekt Mira te leveren.

Volgens de politie dateert de diefstal van vorige week. De politie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend.