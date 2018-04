VOOR EN NA. Luchtbeelden tonen hoe precies het bombardement in Syrië was

Nieuwe satellietbeelden tonen hoe precies de Amerikanen, Britten en Fransen hun raketten hebben afgevuurd op Syrische doelwitten. Al lijkt de aanval vooral een speldenprik, want bij de bombardementen is er vooral veel beton geraakt.

Zaterdagochtend werden er in totaal 105 Tomahawk-raketten afgevuurd op drie doelwitten: op het Barzah onderzoeks - en ontwikkelingsinstituut in het noorden van Damascus en op zowel een opslagplaats voor chemische wapens als een commandopost in Shinshar, ten westen van Homs.

Daarmee hebben de Amerikanen, Britten en Fransen vooral een hoop beton gebombardeerd. En hoogstens een speldenprik uitgedeeld aan Assad, die overigens de laatste tijd opnieuw steviger in het zadel zit. De Syrische president heeft namelijk opnieuw driekwart van zijn land onder controle, de Turken hebben Afrin voor hem veroverd en Rusland en Iran blijven hem steunen.

Intussen probeert een expertenteam van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zich toegang te verschaffen tot Douma, waar de laatste gifgasaanval werd uitgevoerd. Ze moeten er onderzoek voeren, maar zitten voorlopig vast in Damascus.