Jongen (12) steekt klasgenoot neer tijdens les wiskunde

Een twaalfjarige leerling van het eerste middelbaar van het Provinciaal Atheneum in La Louvière heeft maandagvoormiddag een klasgenoot neergestoken met een mes. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De feiten speelden zich maandagvoormiddag rond 11.30 af, tijdens de les wiskunde. De twaalfjarige jongen haalde plots een mes uit zijn rugzak en stak er een klasgenoot mee in het oor en de nek.

De politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse en er werd een veiligheidsperimeter ingesteld. De jonge dader werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zijn motief is nog niet bekend.

Het slachtoffer, eveneens een jonge tiener, werd naar het Jolimont Hospital in La Louvière gebracht. Volgens de politie is het slachtoffer stabiel en verkeert hij niet in levensgevaar.

De lessen van de andere klassen gingen gewoon door.