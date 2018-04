Buitenspelfase blijft beroeren: blijkt uit dit beeld dat doelpunt Diaby onterecht werd afgekeurd?

Ook daags na de topper tussen Anderlecht en Club Brugge (1-0) blijft de afgekeurde Brugse gelijkmaker van Abdoulay Diaby voor beroering zorgen. Club Brugge-fans zetten Twitter op stelten met de bewering dat de lijn die de spits buitenspel zette, niet correct getrokken werd.

De Brugse gelijkmaker op het veld van Anderlecht werd in de slotfase van de topper afgekeurd voor buitenspel. De beelden toonden dat die beslissing correct, zij het extreem nipt was: Diaby stond letterlijk met een teen buitenspel.

Toch trekken Brugse fans dat in twijfel op sociale media. Zij beweren dat de lijn die bepaalde of de spits buitenspel stond, niet geheel recht getrokken werd. Ook wordt gezegd dat het beeld stilgezet werd op het moment dat de pass al een fractie van een seconde vertrokken was - net genoeg voor Diaby om wel buitenspel te lopen.

Nog een theorie uit het Brugse: de lijn is niet correct, omdat ze enkel rekening houdt met de voeten. Alleen is dat bij Anderlecht-verdediger Josué Sa niet het lichaamsdeel dat zich het dichtste bij de achterlijn bevindt. Door de gebogen houding van de Portugees is dat namelijk… zijn achterste.

Sauf que les incrustations sont fausses pic.twitter.com/lm6PVUvOd6 — Robin des Souches (@robindessouches) 15 april 2018