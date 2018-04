Waarom onschuldige vogels zo vaak schouwbranden veroorzaken en wat je ertegen kan doen

Afgelopen weekend is de brandweer op verschillende plaatsen in Vlaanderen moeten uitrukken om schoorsteenbranden te bestrijden. Een jaarlijks weerkerend fenomeen in deze periode van het jaar. Grote boosdoeners: kauwen. De vogels bouwen zulke grote nesten in onze schouwen dat de takken vuur vatten door de hitte van de kachel of open haard. Maar wat kan je daar eigenlijk tegen doen?