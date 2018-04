Vier mannen opgepakt met plannen voor aanslag op Turks consulaat in Rotterdam

BRUSSEL - Vier mannen zijn maandag aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat het om vier Nederlanders van Marokkaanse origine: twee broers van 29 en 26 jaar zijn opgepakt in Oudenbosch en een 37-jarige man is gearresteerd in Roosendaal. Een vierde verdachte is een 39-jarige man die in Essen, in de provincie Antwerpen, is aangehouden.

De mannen kwamen in beeld in een onderzoek naar een geluidsfragment dat de Nederlandse inlichtingendienst AIVD in 2017 beschikbaar stelde in een ander onderzoek. Dat richtte zich op een verdachte in Rotterdam die in een kelderbox een kalasjnikov met munitie en een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk had liggen.

Het geluidsfragment is een opname van een gesprek waaraan die verdachte in de Rotterdamse zaak en een aantal van de maandag aangehouden mannen deelnamen. In het afgeluisterde fragment wordt gesproken over een te plegen aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam.

De eerste verdachte kreeg vorig jaar vier jaar cel opgelegd. Het OM tekende beroep aan, want het had acht jaar geëist. Dat hoger beroep wordt binnenkort behandeld.

Bij de doorzoeking van drie woningen in Oudenbosch en Roosendaal, een loods in Sprundel en twee woningen in Essen en Antwerpen is beslag gelegd op onder meer digitale gegevensdragers. Ook zijn drie auto’s in beslag genomen. In de woning in Roosendaal ontdekte de politie op zolder een hennepkwekerij.

De in Nederland aangehouden verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte die in België is aangehouden wordt overgeleverd aan Nederland.

Het onderzoek richt zich op voorbereidingen en training voor terrorisme en ook opruiing tot terrorisme door het verspreiden van gewelddadig jihadisme via sociale media.