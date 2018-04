Ongeval zorgt voor uur aanschuiven op Brusselse binnenring

Op de Brusselse binnenring is in Zaventem rond 15 uur een ongeval gebeurd waarbij een personenwagen en twee vrachtwagens betrokken zijn. Daardoor kan het verkeer er maar over twee rijstroken in plaats van vijf. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Na een drukke ochtendspits belooft het op de eerste werkdag na de paasvakantie ook een drukke avondspits te worden. “Rond 15 uur deze namiddag kwam op de Brusselse binnenring ter hoogte van Zaventem een personenwagen in aanrijding met een vrachtwagen”, aldus Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum in een reactie aan Het Nieuwsblad. “Even later raakte nog een tweede vrachtwagen bij het ongeval betrokken. De bestuurster in de personenwagen zit gekneld en moet bevrijd worden.”

Op Brusselse binnenring #R0 is het aanschuiven door hinder in Zaventem. Door een aanrijding van een auto en 2 vrachtwagens zijn daar 3 rijstroken versperd. Er staat 11km file, ofwel 1 uur aanschuiven. pic.twitter.com/1yPK7MD5lM — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 16 april 2018

Het ongeval wordt op de drie rijstroken richting E40 Luik/Brussel afgehandeld. “Daardoor moet al het doorgaande verkeer nu over de resterende rijstroken, met een lange file tot gevolg. Van Strombeek-Bever tot Sint-Stevens-Woluwe staat het verkeer zo goed als stil; reken er zeker op een uur aanschuiven.”