Voor “duizenden euro’s” schade aan Bosuilstadion na beladen derby tussen Antwerp en Beerschot Wilrijk

Het Bosuilstadion in Deurne heeft afgezien tijdens de passage van Beerschot Wilrijk. Volgens R Antwerp FC is er voor “enkele duizenden euro’s” schade aan het stadion. “In de mate van het mogelijke willen we die kosten verhalen op de daders”, klinkt het.

“De volledige binnenomheining is stuk, er zijn platen losgerukt of stuk gestampt, de toiletten zijn vernield, er is een eetkraam beschadigd en overal hangen stickers van Beerschot Wilrijk”, zegt woordvoerder Thomas Deckers van Antwerp.

Volgens Deckers is er voor enkele duizenden euro’s schade. “Die kosten gaan we in de mate van het mogelijke verhalen op de individuele daders”, zegt Antwerpwoordvoerder Thomas Deckers. “Kunnen we hen niet identificeren, dan dienen we klacht in tegen onbekenden en zullen we proberen te kosten te verhaal op Beerschot Wilrijk als club.”

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr