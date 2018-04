Naar “echte zwarten” gaan kijken in de menselijke zoo: de schande van de Expo 58

Ze kregen bananen “gevoederd”. Of een handjevol noten. En hun kinderen moesten zich over “hun kopje” laten aaien. Morgen is het exact 60 jaar geleden dat de Wereldtentoonstelling in Brussel opende. De legendarische Expo 58 associëren we vandaag graag met het Atomium, maar het meest spraakmakende paviljoen was eigenlijk de menselijke zoo. “Met echte zwarten”. Na een paar weken zijn de Afrikanen het afgetrapt. Vernederd tot op het bot.