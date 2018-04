Jongeren gooien met stenen vanop dak flatgebouw naar politie, parket opent onderzoek: “Poging tot doodslag”

Illustratie: een flatgebouw in het sociale woonpark. Foto: Google Maps

Anderlecht - Politieagenten worden, tijdens interventies i n de Peterboswijk in Anderlecht, regelmatig bekogeld met stenen en andere objecten. Dat gebeurt vaak vanop de daken van de 15 tot 20 verdiepingen hoge gebouwen. Het Brusselse parket heeft dan ook al zeven opsporingsonderzoeken geopend voor poging tot doodslag naar aanleiding van dergelijke incidenten. Dat meldt RTL en is maandag bevestigd door het parket.

Volgens het parket vinden dergelijke incidenten sinds het begin van dit jaar met enige regelmaat plaats. Het jongste dateert van afgelopen vrijdag, zo meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

“We hebben zeven opsporingsonderzoeken geopend voor poging doodslag op politieagenten voor incidenten in de Peterboswijk”, klinkt het. “Mensen hebben er van op de daken stenen en andere projectielen gegooid naar agenten en politievoertuigen. De schade is tot nu toe enkel materieel gebleven, maar gezien de omvang van de stenen zouden er wel eens doden kunnen vallen als iemand geraakt wordt. Daarom beschouwen we dit ook als poging doodslag.”

De onderzoeken verlopen niet van een leien dakje, onder meer omdat de bewakingscamera’s in de wijk vernield zijn, aldus nog het parket. Voorlopig zijn dan ook geen verdachten opgepakt. Het parket heeft ook een aantal andere opsporingsonderzoeken geopend voor weerspannigheid.”

Volgens RTL houden de incidenten verband met de drughandel in de wijk en de opgevoerde politiecontroles.