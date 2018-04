Toby Alderweireld (eindelijk) opnieuw in selectie Tottenham

Toby Alderweireld zit opnieuw in de selectie voor de match van Tottenham tegen Brighton op dinsdag. Brighton is de ploeg van José Izquierdo en Mathew Rayn, beiden ex-Club Brugge. De laatste selectie van Alderweireld bij de Spurs dateert al van 17 maart. Zijn laatste speelminuten dateren zelfs nog van een maand eerder, op 18 februari. De Belgische verdediger en zijn coach Mauricio Pochettino raakten het maar niet eens over zijn contract. Ook een hamstringblessure hield Alderweireld lang aan de kant.

Toby Alderweireld en zijn coach Pochettino raakten verwikkeld in een strijd om zijn contract. De Belg heeft een contract tot eind volgend seizoen. Tottenham kan dat eenzijdig verlengen met één seizoen, maar activeert dan een clausule zodat de verdediger voor 25 miljoen euro weg kan. De club wil de Rode Duivel langer aan zich binden, maar Alderweireld vraagt een enorme loonsverhoging. En daar wil Tottenham niet aan voldoen.

Maar aan die strijd lijkt nu dus een einde te komen. “Ja, Toby zit in de selectie. Dinsdag beslis ik of hij speelt of niet”, zei Pochettino in het Britse magazine FourFourTwo. Na meer dan een maand mag de Belgische verdediger dus opnieuw hopen op speelminuten.

Zaterdag staat de halve finale van de FA Cup op het programma. Tottenham moet dan op bezoek bij Manchester United. Wellicht krijgt Davinson Sanchez, de centrale verdediger die de plaats innam van Alderweireld, dinsdag rust met het oog op de wedstrijd tegen United.