Zanger Dotan geeft bedrog toe in emotionele videoboodschap

Na uitgebreid onderzoek van de Volkskrant raakte bekend dat Dotan de voorbije jaren fake accounts liet creëren om zichzelf op sociale media als zanger en persoon de hemel in te prijzen. Terwijl hij de feiten eerst nog ontkende, geeft Dotan nu toe dat hij effectief nepaccounts heeft gebruikt om zichzelf te promoten. Dat deed hij een emotionele videoboodschap op zijn eigen Facebookpagina, maar ondertussen is geen spoor meer te vinden van het filmpje.

De Nederlandse singer-songwriter Dotan is erg populair. Al heeft hij dat niet enkel aan zijn muziek te danken, zo blijkt na een onderzoek van de Nederlandse krant de Volkskrant. De zanger zou zijn carrière een duwtje in de juiste richting gegeven hebben door zo’n 140 nepprofielen te laten creëren op sociale media. Het doel daarvan? Zichzelf en zijn muziek zo veel mogelijk laten ophemelen door ‘fans’ uit alle uithoeken van de wereld.

Dotan, bij ons onder meer gekend door zijn hit ‘Home’, ontkende de beschuldigingen aan zijn adres eerst. Maar in een emotionele videoboodschap gaf hij het bedrog dan toch toe. “Ik wil graag een paar dingen met jullie delen over wat er afgelopen weekend naar buiten is gekomen. Ik wil allereerst toegeven dat ik aan het begin van mijn carrière in 2011 inderdaad hulp heb ingeschakeld van een aantal profielen en kanalen op sociale media”, begint Dotan zijn verhaal in de videoboodschap. “Iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb en heel dom vind. Ik was heel naïef en veel te ambitieus en onzeker, denk ik.”

“Ik snap dat mensen boos zijn”

De Nederlandse zanger biecht ook nog op niet eerlijk te hebben geantwoord op de vragen van de Volkskrant. Bovendien zegt hij afstand te nemen van het verhaal over het kind met leukemie. Hij zou de laatste wens van een ziek jongetje hebben vervuld door hem te ontmoeten en nadien nog een persoonlijke videoboodschap te sturen. Ook dit verhaal bleek, na het onderzoek van de Volkskrant, verzonnen. Het jongetje bestond helemaal niet. De zanger beweert dat hij er niets mee te maken heeft. “Dit is iets waar ik absoluut afstand van doe, wat niet uit mijn hoofd komt, wat ik niet heb geschreven.” Hij zegt wel dat hij het verhaal had moeten ontkrachten of er actie tegen had moeten nemen. “Ik snap dat mensen boos zijn op mij.”

Geen sociale media meer

De Nederlandse zanger heeft besloten van sociale media te gaan. “Het is echt tijd voor een schone lei. Verder weet ik nog niet wat de toekomst mij gaat brengen. Ik wil hard aan de bak met mezelf.” De zanger benadrukt dat het afzeggen van zijn concerten vorige maand niets te maken heeft met de huidige situatie.