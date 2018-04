Dochter van Johnny Hallyday wil erfeniskwestie in der minne regelen

Laura Smet, de oudste dochter van Johnny Hallyday, wil samen met de andere familieleden tot een akkoord komen over de nalatenschap van de overleden Frans-Belgische rocker. De bedoeling is om “vóór 15 juni”, de dag waarop Johnny Hallyday 75 jaar zou geworden zijn, een schikking te treffen, zo heeft haar advocaat maandag meegedeeld.

Momenteel wordt voor de Franse rechtbank een conflict uitgevochten rond de erfenis van Johnny Hallyday, die bij de burgerlijke stand bekendstaat als Jean-Philippe Smet. Hallyday had op 3 april 2014 een testament opgesteld waarin hij al zijn bezittingen en rechten als artiest nalaat aan zijn laatste echtgenote, Laeticia, en hun twee geadopteerde minderjarige dochters, Jade en Joy. De twee oudste kinderen, David Hallyday (51) en Laura Smet (34), zijn naar de rechtbank gestapt omdat het testament volgens hen ingaat tegen de Franse wet.

In een gesprek met RTL-radio geeft Emmanuel Ravanas, de advocaat van Laura Smet, aan dat hij hoopt om de kwestie nog in onderling overleg te kunnen regelen. “Ik hoop dat we tegen 15 juni een gebalanceerde oplossing kunnen vinden met respect voor ieders rechten.”

De advocaat van Laeticia laat in een reactie alvast weten “niet de facto tegen” een bemiddelingspoging te zijn. “Maar we hebben geen enkele brief ontvangen en Laeticia heeft geen enkele melding gekregen van Laura of David”, zegt Ardavan Amir-Aslani.

Vrijdag had een rechtbank in Nanterre beslist het patrimonium van de rockster te bevriezen en zijn rechten als artiest onder sekwester te plaatsen.