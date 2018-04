Open VLD pleit voor expertisecentrum voor seksuele dienstverlening aan zorgbehoevenden

Brussel - Ook personen met een fysieke en/of mentale handicap hebben recht op seksualiteit. Er zou daarom in Vlaanderen een expertisecentrum moeten komen dat de seksuele dienstverlening aan personen met een zorgbehoefte regelt. Dat staat te lezen in een conceptnota die Open VLD heeft ingediend in het Vlaams Parlement. De nota staat dinsdag op de agenda van de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement.

De benadering van personen met een handicap is op verschillende vlakken sterk geëvolueerd. Vroeger werd bijvoorbeeld nog vaak aangenomen dat personen met een fysieke en/of mentale handicap weinig of geen seksuele gevoelens of behoeften hadden. Ook voorzieningen waren niet of amper bezig met de intimiteitsbehoeften van hun bewoners. “Dat was vroeger vaak onbespreekbaar”, zegt Open VLD-politica Martine Taelman.

Maar de tijden zijn veranderd. Het is duidelijk dat ook mensen met een handicap een behoefte hebben aan seksualiteit en zowel familieleden als voorzieningen zoeken een manier om daarmee om te gaan. Er bestaat al een vzw (Aditi) die zich heeft gespecialiseerd op seksuele dienstverlening aan die doelgroep. De vzw krijgt daarvoor ook subsidies via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Maar volgens Taelman moeten personen met een handicap in het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) een deel van hun budget gebruiken voor die dienstverlening. En op die manier zou er een impact kunnen zijn op de subsidies voor de vzw Aditi.

Open VLD pleit in een conceptnota voor de oprichting van een expertisecentrum rond seksualiteit en intimiteit voor personen met een zorgbehoefte. “Er is een duidelijk kader nodig om te vermijden dat organisaties die zorgbehoevenden begeleiden in hun seksuele beleving strafrechtelijk vervolgd zouden worden voor prostitutie”, legt Taelman uit.

Als het van Open VLD afhangt, moet het expertisecentrum onder meer personen met een zorgbehoefte begeleiden, maar ook seksuele dienstverleners screenen. Die dienstverleners moeten aan een aantal eisen voldoen. “Ze moeten gemotiveerd en sociaal voelend zijn, en op een veilige en correcte manier omgaan met de persoon met een zorgbehoefte.”