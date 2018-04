Hoe een match van de Rode Duivels de bouwsteen vormde voor het succes van Manchester City

Wat er al maanden zat aan te komen, is zondagavond gebeurd: Manchester City is kampioen geworden van de Engelse Premier League. Eén van de cruciale factoren in de machine die City werd was de positie van Kevin De Bruyne, die door trainer Pep Guardiola van de flank naar het centrum werd gehaald. Een vondst die hij had afgekeken van… de Rode Duivels.

Vijftien assists en zeven doelpunten voor een spelmaker en één van de grote kanshebbers op de trofee van Speler van het Jaar in Engeland. Niemand kan voorbij aan het belang van Kevin De Bruyne in de allesvernietigende machine die Manchester City het voorbije seizoen werd.

Maar hoe kwam het dat De Bruyne ineens op zo’n ongekend hoog niveau ging presteren? Volgens The Times kwam dat in de eerste plaats door zijn nieuwe positie. Grappig genoeg had Pep Guardiola die afgekeken van de Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez zette De Bruyne in de WK-kwalificatiematch tegen Estland centraal op het middenveld. De schade die hij aanrichtte in Estse rangen was niet te overzien, de uitslag navenant: 8-1.

Foto: Photo News

Guardiola had de match met grote ogen gevolgd. “Ik heb je match gezien: jij kunt daar spelen”, zei de Spanjaard nadien tegen De Bruyne. Hij kopieerde het idee van Martinez en posteerde De Bruyne ook bij City centraal, tussen Fernandinho en David Silva. Een nieuwe rol voor De Bruyne, die voorheen vooral als flankaanvaller gespeeld had.

Opname in spelersraad cruciaal voor De Bruyne

Maar er is nog een reden waarom De Bruyne zich beter ging voelen bij City. KDB zou zich in het verleden niet altijd even gelukkig hebben gevoeld bij de Citizens, zo schrijft het Engelse blad. Maar dat veranderde begin dit seizoen toen Guardiola een extra lid voor de spelersraad wilde. Die bestond uit de ervaren Kompany, Fernandinho, Silva en Agüero. Elke speler mocht stemmen, De Bruyne kwam met een overweldigende meerderheid uit de poll.

Foto: Photo News

“Sindsdien voelt de Belg zich belangrijker, meer verantwoordelijk”, klinkt het in The Times. Niet voor niets speelde Guardiola daar nog eens op in door De Bruyne een modelprof en toekomstige kapitein voor City te noemen. De Bruyne reageerde met een contractverlenging.

Twee records al gebroken, nog vijf te gaan

Door met nog vijf speeldagen te gaan al kampioen te worden, evenaart Manchester City ook het record van Manchester United (1907-1908 en 2000-2001) en Everton (1984-1985) als vroegste kampioenen ooit in Engeland. Eerder verbeterden ze ook al het record van meeste opeenvolgende zeges in de Premier League door zestien matchen op rij te winnen.

5 - Man City have won the Premier League title with five games remaining; equalling the English top-flight record. They have equalled the efforts of Manchester United (1907-08 and 2000-01) and Everton (1984-85) who all won the top-flight title with five games to spare. Cruise. pic.twitter.com/SbeV1CXB0u — OptaJoe (@OptaJoe) 15 april 2018

In de komende vijf matchen kan de ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne nog vijf records scherper stellen: meeste punten, meeste zeges, meeste doelpunten, hoogste doelpunt en grootste voorsprong. Vooral voor die eerste drie records lijken de Cityzens prima op koers te liggen.