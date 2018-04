Dieven slepen 56 vrachtwagenwielen van 60 kilo onder omheining

Waregem - Een groep dieven heeft afgelopen weekend 56 vrachtwagenwielen gestolen op de site Ghistelinck in Waregem. De vrachtwagens stonden klaar om geleverd te worden, tot een medewerker maandagochtend ontdekte dat ze geen wielen meer hadden. Een opvallende diefstal, aangezien een vrachtwagenwiel in totaal tot zo’n 60 kg per stuk kan wegen en het zeker een kwartier duurt om er eentje los te krijgen. De eigenaar wil ze graag terugvinden want één wiel kost gemakkelijk 1.000 euro.

Dat ze met velen moeten geweest zijn, de dieven die afgelopen weekend 56 vrachtwagenwielen stalen op de Ghistelincksite. Daar is Vincent Iserbyt, zaakvoerder van Garage Ghistelinck in Waregem, van overtuigd. “Het chassis is telkens op een primitieve manier opgetild waarna de wielen met manuele middelen zijn losgedraaid. Wielen op die manier losmaken, dat vraagt veel tijd. Vandaar mijn vermoeden dat ze met velen waren”, zegt Iserbyt.

Nadat ze werden losgedraaid, werden de wielen richting omheining gerold. Op amateuristische wijze was daar door de dieven een gat gegraven, waarna de banden vermoedelijk richting de vrachtwagen van de dieven werden gesleept. “Zo'n band weegt dertig kilo per stuk. Zoiets steel je niet in één-twee-drie”, zegt Iserbyt die er van overtuigd is dat er ook heel wat medestanders van de dieven op uitkijk stonden tijdens de diefstal. “We roepen iedereen die afgelopen weekend in de nacht iets opvallend gezien heeft op om met ons contact op te nemen”, zegt Iserbyt.

Plots opgemerkt

De vrachtwagens staan geparkeerd op een speciale site naast de garage, langs de autosnelweg. Daar staan alle nieuw te leveren vrachtwagens. “Bij het opstarten van onze dagelijkse taken, merkten we maandagochtend plots op dat die vrachtwagens geen wielen meer hadden”, zegt Iserbyt. “Toen we de camerabeelden bekeken, konden we deels zien wat er gebeurd was.”

Sinds kort hangen ook camera's op het op- en afrittencomplex van de E17, langs waar de dieven moeten gepasseerd zijn. Het is echter de vraag of die camera's afgelopen weekend iets hebben kunnen filmen. “Die camera's zitten in een testfase”, zegt Jean-Pierre Coudenys, korpschef van de politiezone Mira. “Dat betekent dat er wordt onderzocht wat de beste instellingen zijn om opnames te maken. We zullen moeten zien of er iets opstaat. Dat is niet gegarandeerd.”

Sprake van soortgelijke feiten de afgelopen dagen is er in de regio niet. “Wel hebben we de voorbije jaren al te maken gekregen met diefstallen van auto-onderdelen, zoals airbags. Het onderzoek naar deze diefstal loopt”, besluit Coudenys.