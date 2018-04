Twee Syriëstrijders veroordeeld tot vijf jaar cel

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Nour-Eddine E.M. (45) en Adem B.A. (24) veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Ze hadden zich in Syrië bij Islamitische Staat aangesloten.

Beide mannen lieten verstek gaan op hun proces. Eén van hen zou intussen overleden zijn.

Nour-Eddine E.M., een Marokkaan die destijds in Hoboken woonde, was op 4 april 2013 via Brussels Airport naar Istanboel gevlogen. Hij had aan de luchthavenpolitie verteld dat hij niet meer naar België zou terugkeren. De veertiger reisde verder naar Syrië, waar hij zich bij Islamitische Staat voegde. Hij dook in een propaganda-filmpje op, waarin werd opgeroepen tot de verovering van Spanje. Waar hij zich nu bevindt en of hij nog in leven is, is niet duidelijk.

De Tunesiër Adem B.A., die in Antwerpen woonde, was op 24 juli 2014 eveneens via Brussels Airport naar Istanboel gereisd. Volgens zijn oom sloot hij zich bij Islamitische Staat aan in het Syrische Raqqa. Hij vertelde de politie dat de beklaagde geradicaliseerd was onder invloed van een aantal personen die hij in een moskee in Borgerhout ontmoet had.

Zijn naam komt voor op een lijst van Syriëstrijders, afkomstig van IS. Adem B.A. zou ook betrokken zijn geweest bij een zelfmoordaanslag, maar dat werd nooit bevestigd.