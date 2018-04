Plaspauze? Niet bij Amazon

Veel werknemers van de populaire internetwinkel Amazon gaan niet naar de wc. De druk om te presteren is zo groot dat magazijnwerkers voor een plas hun toevlucht nemen tot een fles.

De Britse journalist James Bloodworth ging voor de publicatie van zijn laatste boek Hired: Six Months Undercover in Low-Wage Britain (Aangeworven: Zes Maand Undercover in het Verenigd Koninkrijk van de lage lonen) ervaring opdoen in een vestiging van Amazon in het Britse Staffordshire. Hij ervaarde zelf de steeds stijgende prestatiedruk op de schouders van de werknemers.

Barre werkomstandigheden

Amazon houdt nauwgezet bij hoeveel pakjes haar werknemers verwerken op hoeveel tijd. Wie afwijkt van de vooropgestelde doelen krijgt strafpunten. Wie teveel strafpunten verzamelt wordt ontslagen. Een enquêtedie maandag werd uitgebracht door werknemersrechtenorganisatie Organise verzamelde de getuigenissen van 105 Britse Amazon-werknemers. Bijna drie op vier werknemers geven aan dat ze tijdens het werk een wc-bezoek vermijden uit angst om hun vooropgestelde doelen te missen of zelfs ontslagen te worden.

‘Pickers’

Ook Bloodworth merkt dat de magazijniers vaak niet naar de wc gaan. De werknemers die de producten van de rekken halen, de zogenaamde ‘pickers’ in het magazijn, plassen in een fles die ze met zich mee zeulen. Het magazijn waar ze werken is namelijk 65 kilometer groot en veel van de 1.200 werknemers hebben geen tijd om heen en terug te wandelen. “Voor degenen die op de vierde verdieping werkten, waren de dichtstbijzijnde wc’s vier verdiepen lager”, vertelt Bloodworth aan de Britse krant The Sun.

“Het aantal pakjes per uur stijgt elk jaar. Om mijn doelstellingen te halen moet ik rennen. Naar de wc gaan kan alleen maar tijdens de vaste pauzes. 120 producten per uur verpakken is ongelofelijk zwaar”, zegt een anonieme Amazon-werknemer.

Een andere Amazon-werknemer kaart de onbuigzame houding van de werkgevers aan. “Ik had een ongeluk op het werk en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de volgende dag belden ze me en vroegen waarom ik niet aanwezig was. Ik legde de situatie uit, maar kreeg nog steeds strafpunten.”