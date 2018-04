Anderlecht kondigt opnieuw een transfer aan: “Pijlsnelle flankaanvaller”

Anderlecht staat niet stil. Paars-wit kondigde vanavond een tweede transfer aan voor volgend seizoen: Kristal Abazaj. De 21-jarige Albanees wordt volgens Anderlecht aanzien als “een van de grootste talenten in zijn thuisland”.

Abazaj brak door bij FC Luftëtari, waarna een wintertransfer naar competitieleider FC Skënderbeu vorlgde. Dat leende hem dit seizoen terug uit aan Luftëtari, waar hij dit seizoen in totaal negen keer scoorde in 28 optredens. Zijn prestaties leverden hem dit seizoen een eerste selectie op voor de Albanese nationale ploeg.

Potentieel

“Kristal wordt gezien als één van de grootste Albanese talenten”, aldus sportief directeur Luc Devroe. “We zijn erg tevreden dat een veelbelovende spelers als hij voor paars-wit kiest. Ik ben er zeker van dat hij zijn potentieel hier kan waarmaken.”

“RSCA is een grote naam in het Europese voetbal, ook in Albanië. Ik ben erg blij dat ik mezelf verder kan ontwikkelen bij zo’n grote club en sta te popelen om hier aan de slag te gaan”, reageert Abazaj zelf.

Eerder haalde Anderlecht ook al Yevhenii Makarenko weg bij KV Kortrijk. De Oekraïense middenvelder zette zijn krabbel onder een verbintenis van vier seizoenen.