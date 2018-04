Hoogzwangere vrouw omgekomen in race naar ziekenhuis

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon - Pijnlijk. Een man racete dit weekend zijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis. Een andere chauffeur voelde zich uitgedaagd en racete mee. De twee auto’s botsten. De moeder en het ongeboren kind kwamen om.

Nikitiana Mavroforos, een 23-jarige vrouw uit Péruwelz, stond zaterdag op het punt om te bevallen. Haar partner Andrew Demarliere stopte haar in de wagen en trachtte zijn vriendin nog tijdig in het ziekenhuis in Ath te krijgen.

Knipperlichten

Om aan de andere weggebruikers duidelijk te maken dat hij haast had, zette Andrew Demarlier zijn knipperlichten aan. In de hoop zo vrije baan te krijgen naar het ziekenhuis.

Maar een andere bestuurder voelde zich daardoor uitgedaagd. Hij begreep de knipperlichten als: wie durft de race met mij aan? De twee chauffeur nam ze zogezegde uitdaging aan en zette de achtervolging in.

Een getuigde vertelde hoe hij zag dat de twee wagens elkaar herhaaldelijk voorbijstaken. “Aan een zeer hoge snelheid.”

In een bocht ging het verkeerd. De aanstaande vader verloor de controle over zijn stuur, de wagen raakte van de weg af, draaide om zijn as en belandde tegen de achtervolgende wagen.

De hoogzwangere vrouw en haar baby overleefden de klap niet. Haar partner verkeert nog steeds in kritieke toestand. De “achtervolger” raakte lichtgewond.