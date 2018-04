Vlaamse lotgenoten over de gedwongen outing van Conchita Wurst: “De paniek rond hiv is verdwenen, het taboe niet”

Eurosongwinnaar Conchita Wurst – ­echte naam: Tom Neuwirth – heeft bekendgemaakt dat hij al jaren hiv-positief is. Het was van moeten, want een ex-lief dreigde met die informatie naar buiten te komen. “Het blijft enorm moeilijk om je te outen als iemand met hiv, ondanks dertig jaar vooruitgang”, zeggen Vlaamse lotgenoten en deskundigen. “We hopen dat het op een dag zo aanvaard zal zijn, dat chantage als deze zinloos wordt.”

Oostenrijker Tom Neuwirth (29) won in 2014 als de bebaarde dame Conchita Wurst het Eurovisiesongfestival. Toen al was hij hiv-positief. Zijn familie was daarvan op de hoogte, zijn dichte vrienden ook ...