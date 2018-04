Françoise Chombar, de topvrouw van Melexis, heeft in New York de ‘Global Prize for Women Entrepreneurs’ gekregen. Die prestigieuze onderscheiding bekroont vrouwen die méér dan hun mannetje staan in de ondernemerswereld.

And the winner is… Françoise Chombar from Belgium. De leading lady van chipproducent Melexis – en bij uitbreiding van de hele Belgische technologiesector – haalde het van 30 genomineerden uit 14 landen ...