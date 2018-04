Dit is de veiligste auto ter wereld dankzij nieuwste technologische snufje

Volgens onderzoek van het Britse Thatcham Research laboratorium is de Volvo XC90 de veiligste auto die vandaag op de markt is. Sinds 2002 werden meer dan 50.000 exemplaren van de wagen verkocht, waarvan geen enkele bij een dodelijk ongeval betrokken was. En dat heeft alles te maken met een staaltje ingebouwde technologie dat, na de gordel, de belangrijkste ontwikkeling zou zijn op het gebied van veiligheid.

De enige andere auto met een vergelijkbare score is de Audi Q7, maar dat model was alleen te koop tussen 2015 en 2016. Anders dus voor de Volvo XC90: die wagen ging sinds 2002 al meer dan 50.000 keer over de toonbank zonder ooit betrokken geweest te zijn bij een dodelijk ongeval.

Een van de redenen voor het succes van de auto is dat het een voortrekker was in het gebruik van gespecialiseerde camera- en radarsystemen om bestuurders te waarschuwen voor gevaren op de weg. Deze systemen brengen de auto automatisch tot stilstand als deze te dicht bij een ander voertuig (of persoon) komt. Naast het redden van je leven, kan het Autonomous Emergence Braking (AEB) trouwens ook een goedkopere verzekering opleveren.

Belangrijkste ontwikkeling

Met behulp van lasers, camera’s of een radar detecteert de auto een aanstaande botsing en waarschuwt het systeem de bestuurder. Als hij of zij niet snel actie onderneemt, zal de automatische rem van de wagen in gang treden. Sommige AEB-systemen, zoals de Active City Stop van automerk Ford, werken alleen bij snelheden tot zo’n 50 km per uur. Andere werken ook op hogere snelheden, zoals nodig op de snelweg.

De onderzoekers van Thatcham Research noemen AEB de belangrijkste ontwikkeling sinds de veiligheidsgordel. Het labo zegt dat het gebruik ervan maar liefst 1.100 levens en 122.000 slachtoffers kan redden in de komende tien jaar in Groot-Brittannië. In de video hieronder wordt getoond hoe het systeem precies werkt.

(lees verder onder de video)

38% minder ongevallen

Op dit moment zijn de meeste AEB-systemen “toekomstgericht”. Met andere woorden, ze zijn ontworpen om botsingen te voorkomen waarbij de ene auto achterin de andere botst. Dergelijke ongevallen vormen ongeveer een kwart van alle ongevallen, maar het zijn wel de incidenten die vaak erg zware letsels kunnen veroorzaken. AEB kan dergelijke botsingen met 38% verminderen, blijkt uit onderzoek van veiligheidsorganisatie Euro NCAP. “AEB verlaagt absoluut de ongevalsfrequentie, dat is zonder twijfel,” zegt ook Matthew Avery, onderzoeksdirecteur bij Thatcham. “En het heeft het potentieel om nog veel meer crashes te verminderen, omdat deze technologie beter wordt.”

Goedkopere verzekering

Omdat het systeem zo veilig is en de kans op een ongeval aanzienlijk vermindert, is het ook mogelijk om de kosten van de verzekering van een auto met AEB te doen dalen. “Als u de hoeveelheid menselijke fouten kunt verminderen, vermindert u het aantal incidenten en het aantal claims, wat hopelijk moet leiden tot een premievermindering”, zegt Kevin Pratt, verzekeringsdeskundige bij Moneysupermarket.com.

Wat wel een nadeel is bij het automatische remsysteem, is dat het heel duur is om het te vervangen. Als de wagen toch betrokken raakt bij een ongeluk, als een andere auto er tegen botst bijvoorbeeld, kunnen de sensoren - die zich meestal in de voorbumper bevinden - wel degelijk beschadigd raken. Verzekeraars worden dus wel geconfronteerd met hogere reparatiekosten dan bij andere wagens.

Opgepast: blijf alert

Terwijl het wel degelijk veilig kan zijn om stilaan richting volledig autonome voertuigen te gaan, brengt het wel een ander gevaar met zich mee: het minder alert zijn in de wagen. Het is belangrijk om, met of zonder AEB, steeds aandachtig te blijven en zélf de controle te houden of toch minstens altijd te kunnen overnemen.

“Dit is technologie die het potentieel heeft om slachtoffers te verminderen en levens te redden, en daarom sta ik daar volledig achter”, zegt chauffeur Maria McCarthy. “Het is echter heel belangrijk dat automobilisten niet zelfgenoegzaam worden en hun aandacht laten verslappen tijdens het rijden, ervan uitgaande dat de technologie het over zal nemen als er problemen zijn.”

Foto: Thatcham Research

Veiligheid ‘moet standaard zijn’

Enkele wagenfabrikanten, zoals Jaguar en Land Rover, bieden al standaard AEB aan. Anderen, zoals Ford, Vauxhall en Kia, bieden het als een optie aan.

Matthew Avery adviseert mensen die van plan zijn een nieuwe wagen te kopen aan om er eentje te zoeken met AEB. Het biedt de beste veiligheid. Hij hoopt dat het automatische remsysteem binnenkort standaard zit ingebouwd. “Een koper kan misschien verleid worden om andere opties te kiezen, die een minder lange wachttijd hebben”, klinkt het. “Maar veiligheid is belangrijker dan mooie velgen of een schuifdak.”