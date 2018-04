Ruzies komen in de beste families voor. Maar ambras bij de familie Bouglione, al zes generaties lang dé Franse circusdynastie bij uitstek, dat is wel groot nieuws. De clan rond nonkel Joseph ‘Sampion’ is naar de Parijse rechter gestapt tegen neef en ‘nestbevuiler’ André-Joseph.

Wat begon als een banale ruzie over de zin en onzin van dierenacts is inmiddels ontaard in een juridische strijd: de clan rond nonkel Joseph ‘Sampion’, die de ‘Cirque d’Hiver’ in Parijs als uitvalsbasis ...