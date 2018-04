Chassidische Jood op lijst CD&V: “Dit is een belangrijke mijlpaal”

De 42-jarige Aron Berger krijgt de negende plaats op de lijst van de Antwerpse CD&V. Dat meldt de website Joods Actueel. “Het is een belangrijke mijlpaal, want voor het eerst maakt iemand uit de ultraorthodoxe gemeenschap kans om te zetelen”, zegt hoofdredacteur Michael Freilich.

Berger is actief als organisator van inburgeringscursussen, én bij de sociale hulporganisatie voor de Joodse gemeenschap. Op de website van Joods Actueel geeft hij toelichting bij zijn politieke ambities. Berger zegt deel uit te maken van een “echte sinjorenfamilie” die al vier generaties verankerd is in Antwerpen. “Wij staan voor integratie, niet voor assimilatie”, zegt hij over de ultraorthodoxe Joden in Antwerpen.

Berger wordt woensdag door lijsttrekker Kris Peeters voorgesteld. In zijn interview op Joods Actueel geeft hij meteen aan hoe zijn geloof zijn politieke activiteit mee kan bepalen. “Als ultraorthodoxe Jood hou ik mij aan de regels van mijn geloof en zal ik dan ook uitleggen aan mensen met wie ik in contact kom waarom ik geen hand geef aan een andere dame. Ik ben dan ook blij dat de CD&V begrip toont voor mijn overtuiging.”