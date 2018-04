Daarom ligt niemand binnen PSG echt wakker van de Franse titel, met ‘pokerspeler’ Neymar als voorbeeld

Paris Saint-Germain kroonde zich zondag voor de vijfde keer in de laatste zes seizoenen tot kampioen in Frankrijk. En hoe! Eerste achtervolger Monaco werd met 7-1 verslagen. Thomas Meunier en co mochten de champagne ontkurken, maar eigenlijk was het een feest in mineur.

Nog meer dan in bijvoorbeeld Duitsland, waar Bayern alweer de titel pakte, was de kampioen in de Ligue 1 vooraf vrij makkelijk te voorspellen. De Parijzenaars haalden afgelopen zomer stevig uit op de transfermarkt door Neymar, Kylian Mbappé en Dani Alves in huis te halen. Ondertussen zag kampioen Monaco onder andere Mbappé, Benjamin Mendy en Bernardo Silva vertrekken.

Dat PSG de titel pakte door datzelfde Monaco een pak voor de broek te geven en dat met nog vijf speeldagen voor de boeg, was dus niet echt een verrassing. Slechts één keer pakte een Franse club sneller de titel, PSG in het seizoen 2015/16 toen er nog acht speeldagen te gaan waren. Hier zijn nog enkele cijfers achter het seizoen van Les Parisiens:

1. Unai Emery lag dan wel het hele seizoen onder vuur, hij is wel de eerste Spaanse coach die de Ligue 1-titel op zijn naam schreef.

7. Dit is de zevende titel in de clubgeschiedenis van PSG, drie minder dan recordhouders Saint-Etienne en Olympique Marseille.

13. Kylian Mbappé werd met zijn 19 jaar en twee maanden de jongste speler van de afgelopen 40 jaar die minstens tien keer scoorde in de Ligue 1. Hij zit nu aan dertien competitiegoals.

19. Neymar kostte PSG liefst 222 miljoen euro. Dat resulteerde tot zijn blessure begin maart in 19 competitiegoals. Enkel ploegmaat Edinson Cavani (25) doet beter. Neymar gaf ook 13 assists.

102. Als PSG zijn laatste vijf wedstrijden wint, eindigt het de competitie met 102 punten en wordt het de eerste Franse club die de kaap van de honderd punten overschrijdt.

103. PSG scoorde tot nu toe 103 doelpunten dit seizoen en is daarmee goed op weg om het record van RC Paris (118) uit 1960 te breken.

Braziliaans probleemkind

“Na een seizoen van hard labeur, hebben we een derde trofee beet! Binnen enkele weken hopen we de vierde te pakken. Bedankt aan alle supporters die er zondag bij waren en die in het buitenland, alsook aan alle leden van de club”, klonk het bij een fiere Meunier op Twitter.

OFFICIELLEMENT CHAMPIONS! Après une saison de dur labeur, nous voici avec un 3ème trophée! En espérant le quadruplé d'ici quelques semaines Merci aux supporters présents à domicile comme à l'extérieur ainsi qu'à tous les membres du club pour cette savoureuse saison de Ligue 1! pic.twitter.com/D6xUj4jSMD — Thomas Meunier (@ThomMills) 16 april 2018

Ook Mbappé en Dani Alves vierden de titel als gekken:

Maar waar was de grote ster van de Parijse ploeg, Neymar da Silva Santos Júnior? De Braziliaan revalideert van een voetblessure en hoopt op tijd fit te zijn voor het WK. Dat doet hij in zijn thuisland en dus was hij zondag niet aanwezig in het Parc des Princes. Neymar plaatste een kampioenenfoto op Instagram, maar de partij tegen Monaco volgde hij slechts met een half oog. De Braziliaan met een weeksalaris van 750.000 euro probeerde ondertussen wat geld te winnen - jawel - met poker...

Neymar doet uiteraard wat hij wil, maar het is een typische aflevering van een woelig eerste seizoen van het dribbelwonder in Parijs. Er waren de vele verhalen over opmerkelijke privileges, tot frustratie van zijn ploegmaats. Zoals het enkel spelen wanneer hij er zelf zijn in had. Daarnaast was er de vete met Cavani, getypeerd door het strafschopincident tegen Lyon. Er waren ook enkele onsportieve momenten van de Braziliaan, zoals de ‘fake’ handdruk tegen Rennes. En dan waren er natuurlijk de vele geruchten over een potentiële monstertransfer naar Real Madrid.

Gelukkig was de immer opgewekte vader van Neymar wel aanwezig in Parijs:

Il est là Neymar Sr pic.twitter.com/OYdRAORHYx — Anthony Woodman (@Anton75_) 15 april 2018

De Champions League

Het feit dat Neymar niet aanwezig was in Parijs, zei eigenlijk veel over de waarde die er gehecht wordt aan die trofee. Dat werd nogmaals in de verf gezet voor voorzitter Nasser Al-Khelaifi. “We hebben dit seizoen positieve dingen gepresteerd. We zijn voor de zevende keer kampioen, de vijfde keer voor mij. Het is mooi en ik wil iedereen bedanken. Maar, zoals iedereen wel weet, is ons grote doel de Champions League. Al zijn we vandaag trots en blij met deze titel”, klonk het bij Canal Plus.

De beker met de grote oren. Als je inkomsten 300 miljoen euro meer bedragen dan de nummer twee in eigen land (Lyon, red.), dan is dat de enige maatstaf voor een seizoen voor een club als PSG. En op Europees niveau loopt het al jaren mis. Vier keer op rij eruit in de kwartfinales en de laatste twee jaar zelfs telkens in de achtste finales. Als PSG een topclub ontmoet, is het verliezen geblazen.

De uitschakeling tegen Real Madrid zal Unai Emery hoogstwaarschijnlijk zijn kop kosten. Jawel, de man die dit seizoen al drie en waarschijnlijk vier prijzen zal winnen: Franse Supercup, Franse titel, Franse beker en Franse ligabeker. Thomas Tüchel zou klaargestoomd worden als opvolger, de vierde coach sinds 2011. Om te scoren in Europa, want in Frankrijk liggen de kaarten eigenlijk al op tafel. Niemand bij PSG ligt nog wakker van de Ligue 1...