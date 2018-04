Waarom N-VA nu ook de strijd aanbindt met eenzaamheid

N-VA wil meer zijn dan een partij die focust op thema’s als migratie of veiligheid, en daarom zet ze nu in op de strijd tegen eenzaamheid. Een thema dat moeilijk bespreekbaar blijft voor Vlamingen, klinkt het. Ze vraagt de lokale afdelingen om er een speerpunt van te maken, en wil op Vlaams niveau alle succesvolle initiatieven bundelen in een databank. “Een verstandige zet voor een partij die de grootste volkspartij wil blijven”, zegt Carl Devos (UGent).

Een taboe. Zo noemt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) het thema eenzaamheid. “Het is typisch voor Vlamingen dat we er niet graag over praten”, zegt hij. “Toch toont onderzoek aan dat meer dan 1 ...