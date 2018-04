Natuurliefhebbers blijven deze week best bij de les, want de bloeitijd is dit jaar korter dan ooit. Door de plotse zomertemperaturen na een lange kille periode barst de natuur nu letterlijk open. Toch wachten tuiniers best nog even voor ze volop beginnen te zaaien.

Op 1 april was het in Ukkel nog amper 7,8 graden. Deze week gaat de thermometer naar 25. Zomer, terwijl de winter twee weken geleden nog aan het uitbollen was. En dat zorgt ervoor dat de natuur dezer ...