Dit geloof je niet: videoref zorgt voor chaos in cruciaal Bundesliga-duel

De videoref. Het blijft een nieuw gegeven waaraan de voetbalwereld nog moet wennen. Ook in België, zoals afgelopen weekend nog duidelijk werd in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Maar het kan altijd dramatischer, zo bleek maandagavond in de Bundesliga.

In Duitsland is het alle hens aan dek onderin de stand. Keulen en Hamburg lijken vogels voor de kat, maar voor plek zestien (waarbij play-offs gespeeld moeten worden) is het nog knokken. In die context was de partij tussen nummer zestien Mainz 05 (27 punten) en nummer vijftien Freiburg (30 punten) een onvervalste degradatietopper. En daar hoorde blijkbaar heel wat drama bij.

Vlak voor rust kreeg Mainz een corner. Een speler van Freiburg leek hands te maken in de zestien maar scheidsrechter Guido Winkmann ging er niet op in en floot voor rust. De spelers van Mainz bleven nog even protesteren, die van Freiburg doken snel de spelerstunnel in met een voorlopig punt op zak... Of niet?

Winkmann kreeg namelijk een signaal van zijn videoref dat er mogelijk toch meer aan de hand was. De Duitse scheidsrechter besloot na overleg om toch een penalty te geven aan Mainz. Iedereen werd dus weer op het veld geroepen. In minuut 45+7 zette Pablo De Blasis de opmerkelijke maar uiterst belangrijke 1-0 op het bord.

Incredible footage on @Eurosport_DE in Germany of the SC #Freiburg players in the tunnel being told to return to the pitch to face a penalty. "No, we're not going back out!" is one audible shout.#m05scf pic.twitter.com/dfb4ZxuUWv — DW Sports (@dw_sports) 16 april 2018

People claiming VAR will ruin the drama of football are completely wrong. Mainz were awarded a penalty after most of Freiburg’s players had gone into the dressing room for half-time and had to wait for the goalkeeper to return before scoring. Insane. #M05SCF — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 16 april 2018

Scenes at Mainz.



45th minute. A Mainz corner. Possible hand ball, ref says play on, and blows the HT whistle. Freiburg players go down the tunnel.



THEN the ref gets a call from the #VAR ref, calls Freiburg's players back and gives a penalty to Mainz.



WTF #M05SCF — Felix Tamsut (@ftamsut) 16 april 2018

VAR controversy: Epsiode 3041



?? - Half-time whistle blown

?? - Sprinklers on

?? - VAR awards Mainz a penalty

?? - Majority of players not on pitch



Chaos in the Bundesliga: https://t.co/jd3S1pe7hk #M05SCF pic.twitter.com/d7TQxng6fq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 16, 2018

De start van de tweede helft werd bovendien ontsierd door protest van supporters tegen het spelen van wedstrijden op maandag:

Zuschauer und Fans machen ihrem Ärger Luft. Als die erste Runde weggeräumt ist, folgt gleich die zweite. Wann rollt der Ball wieder? #M05SCF #Montagsspiele pic.twitter.com/0JcRu057M0 — Martin Imruck (@MImruck) 16 april 2018