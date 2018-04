Vanaf nu moeten kinderen toestemming van ouders krijgen voor Microsoft-account

Wie jonger dan 16 is, moet voortaan toestemming krijgen van zijn of haar ouders, of een voogd, om een Microsoft-account aan te maken. Met die nieuwe regel wil het computerbedrijf van Bill Gates inzetten op veiliger surfen en dan vooral voor kinderen.

“Verifiëren dat een volwassene zijn of haar kind toestemming geeft en helpt om een ??account te gebruiken, is een belangrijk onderdeel van Microsofts inspanningen om kinderen op een veilige manier te laten surfen op het internet”, klinkt het in een persbericht van Microsoft. Het bedrijf laat weten dat ze de voorbije maanden al verschillende stappen hebben ondernomen om ruim voor de deadline van 25 mei te voldoen aan de vereisten van de nieuwe GDPR wetgeving. De nieuwe regel voor kinderen is er een van.

GDPR (General Data Protection Regulation) staat voor het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. En zodra de nieuwe regelgeving van kracht gaat, moeten organisaties kunnen aantonen welke persoonlijke data ze precies verzamelen, hoe ze dat doen én wat ze er vervolgens mee aanvangen.

Regels voor het gezin

Microsoft, opgericht door Bill Gates en al decennialang een van de grootste internetreuzen, raadt ouders aan om ‘gezinsinstellingen’ te gebruiken. Bijvoorbeeld enkele inhoudsbeperkingen, bepaalde schermtijd en ook activiteitenbewaking instellen kan via de gezinscomputer.

Wie als ouder van die volledige controle gebruik wil maken, moet daar wel een klein bedrag voor neertellen. “Een van de veelgebruikte methoden die wettelijk is goedgekeurd, is dat een klein niet-terugbetaalbaar bedrag van 0,50 eurocent in rekening wordt gebracht met een creditkaart of debetkaart”, legt Microsoft uit. “Je kunt het bedrag storten op je Microsoft-account of het nieuwe Microsoft -account van jouw kind. Maak je geen zorgen, de creditcard wordt niet toegevoegd aan het account van jouw kind! Zodra je eenmaal hebt bevestigd dat je een volwassene bent, kunt je je Microsoft-account gebruiken om aanvullende kinderaccounts gratis goed te keuren.”

Kinderen hebben dan ook ouderlijke toestemming nodig voor toegang tot Xbox Live op een console totdat ze meerderjarig zijn. “We zijn er ons van bewust dat deze nieuwe GDPR-vereisten tijdelijk vervelend kunnen zijn”, legt het bedrijf nog uit. “Maar dit is een belangrijke stap in onze inspanningen om kinderen veilig de online wereld te laten ontdekken.”