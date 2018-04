Komst tweede Antwerpse locatie met Tesla-snelladers gevierd

Antwerpen - In het noorden van Antwerpen is maandag de opening gevierd van nieuwe snellaadpunten van autobouwer Tesla. Ze passen in een netwerk om bestuurders van de premium elektrische auto’s onderweg snel extra kilometers te bezorgen. Er zijn volgens medewerkers van Tesla nu negen dergelijke locaties in België actief, met momenteel nog zeven geplande plaatsen.

Tesla gaat ervan uit dat in meer dan 80 procent van de tijd bestuurders hun wagen thuis opladen. Minder dan 10 procent zou worden geladen op de plek van de bestemming en nog eens maximaal 10 procent zou gebeuren via snelladers op publieke plaatsen. Op minder dan een half uur zouden die de batterij met opnieuw 50 procent kunnen vullen.

In Europa zijn er volgens country manager Florin Melinte in totaal al zo’n 392 snellaadlocaties. In het Antwerpse was er al één langs de Boomsesteenweg in Aartselaar. Maandag werd de opening gevierd van een tweede site in de Antwerpse haven, bij een Novotel-hotel aan Luithagen. Volgens Novotel-sitemanager Steven Hameeuw werd de nieuwe Tesla-installatie ongeveer twee maanden geleden in gebruik genomen.

Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en burgemeester Bart De Wever (N-VA) woonden de feestelijkheden - samen met ook heel wat Teslagebruikers - bij. Van Peel benadrukte de inspanningen om de haven duurzamer te maken. De Wever dankte de initiatiefnemers voor het tweede snellaadstation in de regio. Hij verklaarde de elektrische wagen te zien als één vervoerswijze in een gamma aan mobiliteitsmogelijkheden in de stad, zonder de vervuilende uitstoot van een brandstofaangedreven auto.