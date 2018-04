Vier jaar cel voor verkrachter zwakbegaafde stiefdochter

Kortrijk - Een Roeselarenaar is maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk tot vier jaar cel veroordeeld, waarvan de helft effectief, voor het verkrachten van zijn stiefdochter. Hij misbruikte het dochtertje van zijn toenmalige vriendin gedurende een periode van twee jaar.

De man had op het moment van de feiten een relatie met een vrouw die een dochtertje had dat mentaal zwakbegaafd was. Van haar 11 tot haar 13 jaar misbruikte hij haar verschillende keren.

De feiten kwamen aan het licht toen het meisje seksuele voorlichting kreeg op school aan het einde van het vorige schooljaar. Toen ze vernam dat je wettelijk vanaf zestien jaar pas seksuele betrekkingen mag hebben, begon het meisje zich vragen te stellen bij de handelingen van de dertiger. Ze vertelde haar schooljuffrouw over wat er zich thuis afspeelde.

De man handelde telkens wanneer de vrouw van huis was. Volgens hem wilde hij het meisje leren wat seks inhield tegen dat ze zelf seksueel actief zou worden.

De rechtbank was niet mals en gaf de man vier jaar cel, waarvan de helft effectief, en gekoppeld aan probatievoorwaarden. Hij moet de mama en de jonge dochter ook 10.000 euro schadevergoeding betalen.