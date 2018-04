Losse flodders bleken echte kogels: politieagent voor het leven verlamd tijdens schietoefening Speciale Eenheden

Tienen / Brussel - Een schietoefening bij de Speciale Eenheden van de politie is dramatisch fout gelopen voor een jonge stagiair. Hij raakte vrijdagavond zwaargewond nadat bij de oefening echte kogels werden gebruikt in plaats van de voorziene losse flodders. De jongeman is wellicht verlamd voor het leven.

De oefening op het politiedomein in Goetsenhoven bij Tienen kaderde in de opleiding van stagiairs bij de Speciale Eenheden. Een aantal stagiairs speelde de rol van slechterik: ze kwamen in een auto aangereden ...