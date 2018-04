Dokter mag briefje schrijven om wurgcontract van fitness te stoppen

Een West-Vlaamse huisarts die een patiënte in geldnood met een “welwillend” ziektebriefje afhielp van haar wurgcontract bij een fitnessclub, wordt niet gestraft door de Orde der Artsen. “Dit is totaal ontoelaatbaar”, vindt de federatie van Belgische fitnessclubs.

Voorgoed ongeschikt om nog sportactiviteiten te verrichten. Zo stond het op het ­ziektebriefje dat een West-Vlaamse huisarts schreef voor een van zijn patiënten. Maar medisch gezien klopte dat eigenlijk niet: de dokter schreef het briefje vooral ­omdat de vrouw in kwestie in geldnood zat en vast hing aan een duur fitnesscontract van 70 euro per maand dat anderhalf jaar liep. Daar kon ze ­alleen onderuit met zo’n doktersbriefje.

De dokter schreef het attest “uit sociale bewogenheid”, zei hij zelf. “Bij die fitnessclubs is vaak sprake van echte wurgcontracten waar je bijna niet van losgeraakt.”

De fitnessketen in kwestie diende een klacht in bij de West-Vlaamse Orde der Artsen, maar die geeft de dokter gelijk. Hij heeft dus geen ­deontologische fout gemaakt.

“Het sociale speelt ook mee bij een arts”, Lieven Wostyn, voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van de ­Orde. “En er was wel degelijk ook een medisch probleem: de vrouw leed aan pijn in de nek en aan een slepende middenoorontsteking.”

Niet eerste klacht

Maar dat probleem was dus eigenlijk niet voldoende erg om te zeggen dat ze nooit meer zou kunnen sporten. “Wij vinden dit echt onaanvaardbaar”, zegt Eric Vanden­abeele, de directeur van beroepsvereniging Fitness.be. “Een arts moet oordelen over je gezondheid, niet over of het een goed idee was om zo’n contract af te sluiten. Een dokter moet toch ook niet oordelen over je contract met je energieleverancier, of met je internetprovider?”

Het is niet de eerste keer dat een fitnessketen zo’n attest aanvecht. “We krijgen hier ­vaker dan vroeger klachten over binnen”, zegt Wostyn.

Dat komt omdat minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) begin vorig jaar een gedragscode heeft opgesteld met de fitness­centra. Sindsdien kan een klant een contract opschorten of beëindigen met zo’n geldig medisch attest, net om die wurggreep van lange en dure contracten tegen te gaan. Maar tegen die attesten gaan de ketens dus steeds vaker in, omdat er volgens hen te vaak misbruik van wordt gemaakt.

“Het toont hoe die wurg­contracten een probleem blijven en hoe weinig flexibel fitnesscentra ook blijven. Wij klagen dat al jaren aan”, zegt Simon November van Test-Aankoop.

“Wij bekijken elke klacht zeer grondig”, zegt Wostyn van de Orde. “Er zijn ook al gevallen waarin het fitnesscentrum gelijk heeft gekregen.”

In dat geval kan de arts in kwestie een blaam krijgen, of zelfs tijdelijk geschorst worden.