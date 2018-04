Chelsea zorgt voor storm van amusante reacties met vreemde tweet

Het is niet meteen een seizoen voor de eeuwigheid van Chelsea. De Blues staan pas vijfde in de Premier League en lijken de Champions League te gaan mislopen. De club van Eden Hazard en Thibaut Courtois blijft met meer dan 12 miljoen volgers echter één van de populairste clubs op het sociale medium. En die volgers wisten maandag niet wat ze moesten denken over een tweet van Chelsea.

De Blues plaatsten namelijk een foto van Marco Materazzi op Twitter. U weet wel, de beenharde Italiaanse verdediger die uitgroeide tot een cultheld bij Inter.

Marco Materazzi pic.twitter.com/xRiqMyR5x4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 16 april 2018

Veel Twitteraars wisten niet wat er gebeurde. De foto had werkelijk niets met Chelsea te maken aangezien het er eentje is van Materazzi bij Inter met de trofee van Italiaans bekerwinnaar.

Een en het ander zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat de Chelsea Legends het op 18 mei op Stamford Bridge opnemen tegen Inter Forever, met onder andere Materazzi bij de Nerazzurri. De tweet maakte dat echter verre van duidelijk en dus waren de reacties op de ogenschijnlijk 'willekeurige' tweet bijzonder amusant.

Matthew Jarvis pic.twitter.com/et8kGrcnPm — Cartlon Cole (@_CarltonCole9) 16 april 2018