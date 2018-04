Wielertoerist (72) vecht voor zijn leven na hartstilstand tijdens fietstocht

Ronse - Toen wielertoerist Raoul Bogaert zondag een ritje maakte met de leden van zijn club, besloot hij huiswaarts te keren omdat hij zich onwel voelde. Even later zakte hij in elkaar langs de nieuwe Doorniksesteenweg. Passanten alarmeerden de hulpdiensten. De man verkeert nog steeds in levensgevaar.

Al van bij de start van de derde rit van het seizoen zondag had WTC De Linde af te rekenen met problemen. “Voor de 65 kilometer lange trip kon geen volgwagen worden ingezet, wegens een gebrek aan chauffeur. Toch sprongen de clubleden vol optimisme in het zadel”, zegt clubvoorzitter Patrick Van Cauwenberghe. Maar het ergste moest nog komen. Want toen de wielertoeristen de Knokteberg wilden beklimmen, wou de secretaris-penningmeester Raoul de riempjes liever niet aanspannen. “Hij gaf aan dat hij moeilijk kon volgen. Omdat geen beroep kon worden gedaan op de volgwagen, zou hij alleen naar huis in de Rotterij terugfietsen. Korte tijd hoorden wij sirenes loeien. Eenmaal thuis vernamen we dat Raoul op het nippertje kon worden gereanimeerd.

Want op weg naar huis zakte Raoul in elkaar. Het was een jonge, vrouwelijke politie-inspecteur die de eerste hulp toediende, nog voor het MUG-team arriveerde. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het plaatselijk ziekenhuis, maar later op de dag werd hij overgebracht naar AZ Maria Middelares in Gent. Zijn toestand is nog steeds ernstig.

Lof voor politie-inspecteur

Tijdens de dagelijkse briefing in het politiecommissariaat klonk gisteren niet weinig fierheid en lof aan het adres van de interventieploeg. “In het bijzonder onze medewerkster ontvangt een gunstige melding op haar rapport: een felicitatienota steekt in haar persoonlijk dossier”, aldus politiechef Patrick Boel. Intussen werd ze op de Facebookpagina van politie Ronse in de bloemetjes gezet voor haar interventie. “Ook dat is politiewerk”, titelt het stuk.