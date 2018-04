Bella Thorne vangt 50.000 euro per Instagram-post

Bella Thorne is pas 20, maar heeft op haar cv al een dertigtal films en tv-series staan. Geen toppers maar wel mogelijke opstapjes naar een veelbelovende filmcarrière. Toch is de Amerikaanse niet langer geïnteresseerd in Hollywood. Met foto’s van zichzelf op de sociale media verdient ze meer dan door zich uit te sloven op filmsets.

Thorne is vooral actief op Instagram, waar ze per foto zo’n 65.000 dollar vangt, omgerekend een dikke 52.250 euro. De actrice telt op het fotomedium 17,3 miljoen volgers en daar zien bedrijven brood in. Ze koppelen hun producten gretig aan haar sexy imago en betalen daar grof geld voor. Een ‘verhaal’ op Instagram brengt makkelijk 10.000 tot 20.000 dollar per stuk op en eenzelfde prijs rekent ze aan voor een post op Snapchat.

Thorne heeft die bedragen overigens zelf bekendgemaakt in een interview met het blad Vogue. Voor hoeveel ze haar foto’s linkt aan commerciële boodschappen op Twitter en Facebook, zegt ze niet, maar gezien haar massa volgers op die sociale media moet het in dezelfde grootteorde liggen. Op Facebook volgen 10 miljoen mensen het voormalige Disneysterretje, op Twitter zijn dat er zo’n 7 miljoen.

Thorne noemt Instagram & co. trouwens ­onomwonden een “carrière”. “Toen ik 18 was, stond er 200 dollar op mijn bankrekening. Een jaar later kon ik een huis kopen.” En de kostprijs van dat huis wordt op 2 miljoen dollar geraamd. “Allemaal verdiend via de sociale media”, aldus Thorne.